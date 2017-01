article

1.6807211

STEENBERGEN - Een auto is dinsdagochtend van een talud gereden op de Dinteloordseweg in Steenbergen. De vrouw die in de auto zat, is om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie.

48-jarige vrouw uit Dinteloord overleden bij ongeluk in Steenbergen

STEENBERGEN - Een auto is dinsdagochtend van een talud gereden op de Dinteloordseweg in Steenbergen. De vrouw die in de auto zat, is om het leven gekomen. Dat bevestigt de politie.

http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/steenbergen/48-jarige-vrouw-uit-dinteloord-overleden-bij-ongeluk-in-steenbergen-1.6807211

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6807224.1483429162!image/image-6807224.JPG

Steenbergen