Spinning marathon Heroes for Heroes in Gebouw-T brengt 33.642 euro op (video)

BERGEN OP ZOOM - Het is heet in de concertzaal in Gebouw-T, en het ruikt er naar een sportschool. Dat is niet zo gek als je weet dat er maar liefst 750 mensen zich deze zaterdag in het zweet werken op spinningfietsen.

Sommigen fietsen een uurtje mee, anderen meerdere uren. Ze doen mee aan de indoor cycling marathon van Heroes for Heroes, om geld bij elkaar te trappen voor de strijd tegen kanker.

In de ochtenduren zijn het kinderen die strijdlustig kilometers maken op de fietsen. En dat doen ze maar al te graag, zeggen Esmée, Zoë, Fleur en Arwen van de Halsterse basisschool Toermalijn. “We zijn hartstikke moe, maar willen graag de mensen steunen die kanker hebben”, leggen ze uit. Ook leerlingen van basisschool De Dobbelsteen uit Hoogerheide doen -net als vorig jaar- mee. Toen keek klasgenoot Pallas Vrolijk via een live-verbinding mee vanuit het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam met acute leukemie. Ze overwon de ziekte en is dit jaar in levenden lijve aanwezig. “Het was vorig jaar heel bijzonder om te zien, maar het is nog veel leuker om er nu zelf bij te zijn”, zegt Pallas. Hoewel het nu goed met haar gaat, heeft ze nog niet de conditie om zelf mee te spinnen. Na afloop van het kinderprogramma deelde zij de medailles uit, en overhandigde ze een cheque. De kinderen fietsten 5375 euro bij elkaar voor stichting Ankie.

Stichting Ankie zet zich onder meer in voor kinderen met kanker. Initiatiefneemster Shirley van Overveld maakte na de vorige Heroes for Heroes kennis met Pallas Vrolijk. “Tijdens haar herstelperiode hebben we een dagje shoppen in Antwerpen met vriendinnen voor haar georganiseerd”, zegt Van Overveld.

Na het middaguur gaan de zadels omhoog en stappen de volwassen spinners op de fiets. De spinningfietsen zijn de hele middag in beweging. De spinners werken zich in het zweet terwijl opzwepende muziek, en aanmoedigingen uit de boxen van het poppodium knallen. Een van de instructeurs, en tevens mede-organisator van Heroes for Heroes is Ingrid Gommers. “Het voornaamste doel van vandaag is om te genieten en alle mensen een sportieve en gezellig dag te bezorgen. Natuurlijk hopen we ook veel geld voor het goede doel in te zamelen”, zegt Gommers.



Uiteindelijk brengt de spinningmarathon 33.642 euro op voor het goede doel.