Saver 100-100-100: 'Meer winkels met onverpakte producten'

BERGEN OP ZOOM - Adinda Stroop (Bergen op Zoom): ,,Ik woon alleen en ben altijd al heel bewust met het scheiden van afval bezig geweest. Nu heb ik nog maar 1,5 kilo restafval per maand. Alleen plastic gooide ik voorheen vaak bij het restafval. Nu loop ik iedere week even langs de inzamelcontainer in de buurt.

Schokkend

Wat ik eigenlijk nog het meest schokkend vond als je al die verpakkingen van een week opspaart: wat je in een week naar binnen werkt! Dat was wel even een reality-check. Ik heb gelijk een goed voornemen voor het nieuwe jaar: minder eten!

Bij de start van het project ben ik bij een bijeenkomst van Saver geweest. Daar kregen we ook allemaal tips en tools van andere deelnemers. Die brengen bijvoorbeeld hun compost weg bij een complex met volkstuintjes. Via de app krijgen we ook elke week opdrachten en vragen. Ik vind het echt een aanrader voor iedereen om zo met afval om te gaan. Zelf ben ik er vooral buitenshuis meer op gaan letten.

Zakje

Op mijn werk weten ze natuurlijk dat ik meedoe aan 100-100-100. Daar heb ik nu ook zakje waarin ik het plastic-afval apart houd. Ik hoop vooral dat dit project ertoe leidt dat ook bedrijven meer over afvalstromen gaan nadenken en minder artikelen verpakt aan gaan bieden. Er zijn wel winkels waar ze onverpakte producten aanbieden en waar je met je eigen tasje naartoe gaat. Maar die zie je nu nog alleen in de grote steden. Het zou mooi zijn als die er hier in de buurt ook zouden komen.''