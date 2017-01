Roekeloze motorrijder vlucht te voet over A4 bij Hoogerheide maar wordt toch gepakt



HOOGERHEIDE - Een 38-jarige motorrijder uit de gemeente Borsele is in de nacht van dinsdag op woensdag aangehouden na een dollemansrit over de A4. De motor was onverzekerd en de man onder invloed van alcohol.

Een politie-eenheid signaleerde de motorrijder omstreeks 01.20 uur op de Rooseveltlaan in Bergen op Zoom. Omdat het systeem uitwees dat de man onverzekerd rondreed, kreeg hij op de A4 richting Hoogerheide een volgteken. Daar had de man geen zin in, waarna hij met hoge snelheid wegspoot. De agenten zetten de achtervolging in en dwongen de motorrijder de afrit richting Hoogerheide te nemen. Daar werd hij klemgereden en naar de graskant gedreven. Daar had hij ook geen zin in, waarna hij wegsprintte over de A4. Aan de overzijde van de rijbaan kon hij uiteindelijk door de politie worden overmeesterd. Op het bureau blijkt dat de man een bekende is van de politie en onder invloed van alcohol heeft gereden. Niet alleen heeft hij zich schuldig gemaakt aan onverzekerd rijden, maar ook aan het rijden zonder geldig rijbewijs. Zijn motor is in beslag genomen. Na verhoor mocht hij met een proces-verbaal op zak weer naar huis.