Rijks, Ravelijn en Springplank krijgen excellente status

ETTEN-LEUR - Drie scholen in West-Brabant mogen zich vanaf vandaag excellent noemen. Het gaat om basisschool De Springplank in Etten-Leur, 't Ravelijn in Steenbergen (vmbo) en 't Rijks in Bergen op Zoom. West-Brabant telde tot nu toe twee excellente scholen: basisschool De Grebbe en Het Kwadrant (praktijkonderwijs), allebei gehuisvest in Bergen op Zoom.

Bij de drie scholen gaat vandaag de vlag uit. Directeur Marcel Peters van de Etten-Leurse basisschool De Springplank laat weten superblij te zijn met het predicaat 'excellent'. "We zijn een jaar beziggeweest om dit voor elkaar te krijgen. We hadden al een goed rapport van de Onderwijsinspectie; dat was onze basis om nog een stapje verder te gaan. Onze kracht? Dat we van elk kind goed in beeld hebben welk niveau het nodig heeft. Daar springen we vervolgens op in met de gedachte 'wat heeft een kind nodig in plaats van wat kan een kind niet'."

De school vierde de excellente status vanochtend met taart en vanavond is er voor iedereen een feestavond in het gebouw aan de Kraanvogel. Op 't Ravelijn in Steenbergen en op 't Rijks in Bergen op Zoom is er maandag net zoveel blijdschap als in Etten-Leur. De vmbo-afdeling van de Bergse scholengemeenschap mag zich ook twee jaar lang excellent noemen. "We zijn supertrots, ons team heeft hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen", laat rector Leon de Rond in een eerste reactie weten.

Vandaag ontvangen in Nederland 54 scholen het predicaat excellent. Dit is een soort label voor scholen met bijzondere kwaliteiten en voor scholen die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. Meedoen aan het traject levert niet alleen het predicaat op maar heeft vaak een positief effect op de school, het team en de leerlingen. Het belangrijkste doel van excellente scholen is om de onderwijskwaliteit in Nederland te verbeteren.