Reis vrienden van Bokki naar Gambia op losse schroeven

HUIJBERGEN - De reis van De Vrienden Van Bokki (VVB) naar Gambia staat op losse schroeven. De goede doelenclub uit de gemeente Woensdrecht zou vrijdag 27 januari afreizen naar Gambia om daar mee te helpen aan de bouw van een school.

In Gambia weigert president Jammeh plaats te maken voor zijn democratisch gekozen opvolger Adama Barrow. Dit zorgt voor de nodige spanningen in het Afrikaanse land. "We volgen de nieuwsberichten over Gambia op de voet", zegt Richard van Stel die samen met drie andere leden van de VVB de koffers al gereed heeft staan.

De laatste berichten die hij gisteren hoorde was dat president Jammeh overweegt om alsnog het veld te ruimen voor zijn opvolger. "Als hij deze week nog opstapt, heb ik goede hoop dat we volgende week vertrekken". Als de spanningen blijven wordt de reis later dit jaar gemaakt. "Of we dan met vier man gaan is dan twijfelachtig. Een paar van onze jongens hebben hun dagelijkse werk zo ingepland dat ze alleen vanaf 27 januari drie weken vrij kunnen krijgen".

De VVB gaat in Basse Santu Su in oost Gambia meehelpen met het opknappen van een schoolgebouw. Ze hebben hiervoor het nodige geld ingezameld om bouwmaterialen aan te schaffen. "Hoe het ook afloopt in Gambia. Dit geld blijft beschikbaar voor die school", benadrukt Van Stel. De VVB was al eerder actief bij projecten in Tanzania, Malawi, Nepal en Guatemala. "Dit is de eerste keer dat we problemen ondervinden omdat er in een land politieke spanningen zijn", zegt Van Stel. "We zetten ons graag in voor goede doelen maar onze veiligheid moet wel gewaarborgd zijn".