Ravelijn begin 2018 weer toegankelijk voor publiek

BERGEN OP ZOOM - Het Ravelijn in Bergen op Zoom is vanaf het voorjaar van 2018 weer toegankelijk voor het publiek. Het opknappen van onder meer de muren en de wallen van het vestingwerk is eind oktober klaar. Daarna is nog een half jaar nodig voor de herinrichting van het binnenterrein.

,,We zijn bezig met de laatste stappen van de restauratie. Als die klaar is, geven we het Ravelijn terug aan de bewoners'', zegt wethouder Patrick van der Velden van de gemeente Bergen op Zoom.

Het Ravelijn behoort tot het verdedigingsstelsel dat Menno van Coehoorn tussen 1698 en 1702 liet bouwen voor de bescherming van de stad. Voor de huidige opknapbeurt is ruim 1,3 miljoen euro uitgetrokken ,,Bij het hele restauratieprogramma hebben we de deskundigen van Stichting Menno van Coehoorn nauw betrokken'', zegt Van der Velden.

In de periode tot 31 oktober worden onder meer de muren van het verdedigingswerk hersteld. In opdracht van de gemeente pakt aannemersbedrijf Heijmans ook de aarden wallen aan. ,,De wallen worden in het profiel gezet, zoals Menno van Coehoorn had bedacht'', zegt Peter Bogers, hoofd openbare ruimte van de gemeente Bergen op Zoom.

Na oktober komt het binnenterrein aan bod. Het is dan onder meer de bedoeling fruit- of leibomen te planten en de terre, het hart van het verdedigingswerk met een meter te verlagen. ,,Ook gaan we voor water- en stroomvoorzieningen zorgen '', laat Van der Velden weten. ,,Dat is noodzakelijk voor het houden van activiteiten in het Ravelijn. Over de ideeën daarvoor gaan we met de doelgroepen overleggen.''