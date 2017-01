article

PUTTE - Eindelijk is het er dan toch van gekomen. Gisterochtend was in Putte de starthandeling voor de aanleg van de ontsluitingsweg. Bijna 35 jaar is er gesproken over de weg die het drop Putte moet ontlasten van vrachtverkeer van en naar het bedrijventerrein aan de Bosweg in Putte. De Woensdrechtse Wethouder Hans de Waal mocht de starthandeling verrichten om op het tracé met een graafmachine een hap zand uit de grond te halen.

Putte voor de zomer verlost van vrachtverkeer

