PUTTE - In een woning aan de Antwerpsestraat in Putte is maandagmiddag brand uitgebroken. Volgens de Veiligheidsregio hebben de bewoners rook ingeademd. Zij werden behandeld door het personeel van een ambulance.

Brand in woning Putte, bewoners hebben rook ingeademd

