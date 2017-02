Bedrijfsleider misbruikt drie tienerjongens uit eigen familie in Putte: 40 maanden cel

PUTTE / HOEVENEN (B) - Een 62-jarige bedrijfsleider uit Hoevenen (B) is door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf waarvan 20 maanden voorwaardelijk. Dat meldt Het Laatste Nieuws . De man heeft drie tienerjongens uit zijn familie seksueel misbruikt. Hij lokte zijn neefjes onder voorwendsel van vakantiewerk naar zijn bedrijf in Putte.

Aangifte

Van 2012 tot en met 2014 vroeg hij zijn toen minderjarige neven om wat bij te verdienen in zijn bedrijf in Putte. Later vertelde een van de slachtoffers aan zijn vader dat hij voor de lens van zijn oom moest poseren. De vader van de toen zestienjarige jongen stapte daarop in augustus 2014 naar de politie en deed aangifte tegen de zwager van zijn vrouw.

Uit onderzoek bleek dat de zestiger twee jaar eerder ook al een jongen had aangerand in de kerstvakantie. Daarnaast kwam ook aan het licht dat hij ook twee andere neefjes had misbruikt. De verdachte betastte hen in hun slaap.

Schuld van internet

Tijdens het proces verklaarde de verdachte dat hij sinds hij internet heeft, verslaafd geraakte is aan kinderporno. Hij deed zich als minderjarige voor in chatrooms en vroeg andere jongens te masturberen voor de camera. Maar hij ging nog verder, hij filmde zijn slachtoffers in de badkamer. Tijdens een huiszoeking heeft de recherche die filmpjes ook teruggevonden. De bedrijfsleider ging uiteindelijk toch over tot een bekentenis.

"De feiten zijn zeer ernstig", zei de rechter. "De beklaagde had zijn seksuele driften niet onder controle. Hij hield geen rekening met de jonge slachtoffers. Hij misbruikte het vertrouwen dat de familie in hem had. Een straf met uitstel staat niet in verhouding met de aard en de ernst van de feiten." Zo kreeg hij vijf jaar celstraf, waarvan twintig maanden voorwaardelijk. Bovendien heeft de rechter de man voor vijf jaar ontzet uit zijn burgerrechten en moet hij de slachtoffers 25.500 euro schadevergoeding betalen.

Geen besef van schade

"Het gaat toch om zeer zware feiten", vond advocaat strafrecht Kris Luyckx. Hij trad op voor de drie neefjes en hun ouders. "Mijn cliënten zijn tevreden met de beslissing van de rechtbank, maar mijn cliënten vrezen dat hij in beroep zal gaan. Zeker gezien zijn houding op het proces. Hij heeft nooit veel blijk gegeven van spijt over wat hij heeft gedaan of dat hij beseft welke schade hij heeft aangericht."