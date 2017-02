article

PUTTE - In de politiek is er 35 jaar over gesteggeld maar over drieënhalve maand moet hij er dan eindelijk liggen: de ontsluitingsweg in Putte. Drie weken geleden begon de aanleg van de 1,5 kilometer lange weg die het dorp moet ontlasten van het vrachtverkeer van een naar het bedrijventerrein aan de Bosweg in Putte.

Aanleg van weg die Putte moet onlasten vordert gestaag

