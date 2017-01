Proef met noodopvang verwarde mensen op terrein GGZ WNB

HALSTEREN - GGZ WNB, instelling voor geestelijke gezondheidszorg, begint 1 april op het eigen terrein in Halsteren met een proef voor de opvang van ernstig verwarde personen.

De bedoeling is volgens GGZ WNB-bestuurder Patrick Knapen dat de negen gemeenten in westelijk West-Brabant en zorgverzekeraars de proef samen betalen. "We zijn daarover nog in onderhandeling, onder meer met Bergen op Zoom dat namens de gemeenten in de regio de kar trekt."

Verwarde mensen vormen een groeiend probleem in Nederland en daarom werd in grote steden de psycholance geïntroduceerd. Dat is een soort ambulance die ernstig verwarde mensen die voor overlast zorgen zonder tussenkomst van de politie kunnen vervoeren. De politie meldt de laatste vijf jaar een landelijke stijging van het aantal registraties met 65 procent tot zo'n 66.000 gevallen.

Een psycholance is voor de regio westelijk West-Brabant financieel niet haalbaar. Maar elke mens die in de politiecel belandt, terwijl hij of zij in feite ziek is, is er een te veel, zegt Knapen. "Wij willen niet nog eens een half jaar soebatten over hoe de opvang nou eigenlijk zou moeten. Het is de corebusiness van GGZ WNB, dus we beginnen er gewoon mee. Wij denken dat het in deze om een beperkt aantal per week gaat."

Van de politie Midden- en West-Brabant kon gisteren niemand reageren.