PostNL geeft mantelzorgers schadevergoeding na diefstal cadeaubonnen

Het Bergse steunpunt keert mantelzorgers een jaarlijkse waardering van 40 euro uit. Deze bonnen werden per post verstuurd, maar zeker 25 mensen ontvingen een lege envelop. De zijkant van de brief was opengesneden en de waardebonnen waren eruit gehaald. Het steunpunt vermoedt dat het fout is gegaan in het sorteercentrum van PostNL.

"We hebben deze week een goed gesprek gevoerd met PostNL. Ze vinden het heel vervelend wat er is gebeurd en hebben ons een schadevergoeding van dik vijfhonderd euro gegeven. Daar zijn we blij mee want dit geld investeren we in mantelzorg. Zo houden we op woensdag 15 maart in Bergen op Zoom een inspiratiebijeenkomst over dit onderwerp. Deze middag is vooral bedoeld voor professionals. Hoe kunnen zij mantelzorgers ondersteunen is een van de vragen die centraal staat", aldus Marlous Rutten van Steunpunt Mantelzorg.

Volgens haar hebben zich de afgelopen week veel inwoners gemeld die ook in aanmerking komen voor een waardebon. "We geven ze uit tot en met september, dus dat kan. Alleen zullen we de bonnen niet meer op de bus gooien."