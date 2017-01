article

BERGEN OP ZOOM - De politie is op zoek naar een jongen op een 'lichtgroene rammelende fiets' die zaterdag een vrouw van haar tas beroofde. Dat gebeurde even na 14.00 uur aan de Vogelaar in Bergen op Zoom

Politie zoekt jongen op 'rammelende lichtgroene fiets' na straatroof in Bergen op Zoom

