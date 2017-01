article

1.6836683

BERGEN OP ZOOM - Dankzij een anonieme tip over een stel drugsdealers is de recherche er dinsdag in geslaagd om de drugsdealers aan te houden.

Politie rijdt drugsdealers klem na achtervolging door Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Dankzij een anonieme tip over een stel drugsdealers is de recherche er dinsdag in geslaagd om de drugsdealers aan te houden.

http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/politie-rijdt-drugsdealers-klem-na-achtervolging-door-bergen-op-zoom-1.6836683

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6836684.1484694195!image/image-6836684.jpg

112,drugsdealers,Antwerpsestraatweg,Bergen op Zoom

Bergen op Zoom