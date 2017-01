article

BERGEN OP ZOOM - Op de Wassenaarstraat in Bergen op Zoom is woensdagmiddag een auto in beslag genomen door de politie. De bestuurder, een 44-jarige man uit Roosendaal, wordt verdacht van witwaspraktijken

Politie pakt Audi af van witwasser uit Roosendaal

Bergen op Zoom