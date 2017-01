Perfect moment voor vetbollen, help vogels de winter door

BERGEN OP ZOOM - De pas gevallen sneeuw zorgde voor het juiste decor bij de Kraaijenberg in Bergen op Zoom. Koning Winter was in het land en dan is het tijd om extra voer voor vogels te maken. Scharrelkids trotseerden daarvoor het winterweer.

De kruinen van de bomen rond Bezoekerscentrum de Kraaijenberg bij Bergen op Zoom zijn helemaal wit door de sneeuw die in de nachtelijke uren is gevallen. De sneeuw maakt ook de toegangswegen naar de accommodatie moeilijk begaanbaar, maar de Scharrelkids van IVN De Groene Zoom hebben zich daardoor niet laten afschrikken.

Winterweer

Slechts een enkeling heeft zich deze zaterdagmorgen wegens de winterse omstandigheden afgemeld. ,,Dit weer past perfect bij de activiteit die we vandaag op het programma hebben'', zegt Marianne van der Toorn, een van de begeleidsters van de Scharrelkids. ,,We gaan namelijk voor de vogels vetbollen maken en met naald en draad kettingen met pinda's rijgen.''

Elke eerste zaterdag van de maand wordt onder de naam Scharrelkids een activiteit in de natuur gehouden. De 15-jarige Ebbe uit Hoogerheide is een van de oudere deelnemers. Hoewel hij al langere tijd meedraait, zijn er voor hem ook nog genoeg nieuwe dingen te ontdekken.

,,Laatst zijn we naar Fort de Roovere bij Halsteren geweest. Dat was voor het eerst, terwijl het toch behoorlijk dicht in de buurt is.'' De jongeren beginnen hun ochtendprogramma met het op een lange tafel zetten van bakvormen. Daarin plaatsen ze een touwtje. Vervolgens voegen ze vogelzaad en frituurvet toe.

Vetbolletjes

,,Vogels kunnen 's winters niet zo makkelijk eten vinden, daarom helpen we ze met de vetbolletjes'', zegt de 8-jarige Floris uit Bergen op Zoom. Marianne laat weten dat de Scharrelkids de zelfgemaakte vetbolletjes naar huis mogen meenemen. Maar die moeten eerst stollen. Om dat proces te versnellen, zetten de kinderen de bolletjes op een tafel in de koude buitenlucht. Daarna trekken ze hun jassen aan, zetten ze hun mutsen op en maken ze zich klaar voor een wandeling naar de vogelkijkhut aan de rand van het Markiezaatsmeer.

Tussen de bomen bij het bezoekerscentrum zaten de Scharrelkids redelijk beschut, maar op het pad dat door het 'wetland' naar de vogelkijkhut loopt, doet de koude wind zich gevoelen. Eenmaal bij de hut aangekomen, doen de kinderen de luikjes omhoog, halen ze hun verrekijker tevoorschijn en speuren ze het Markiezaatsmeer af.

,,Ik zie een vogeltje'', roept een van de kinderen. In het Markiezaatsmeer broeden circa 125 vogelsoorten. Die rijkdom is te danken aan de afwisseling in landschappen: van open water via (riet)moeras en grasland naar bos. De lepelaar is het visitekaartje van het Markiezaatsmeer, maar de Scharrelkids krijgen de vogel deze zaterdag niet te zien.Wel spotten de kinderen meerkoeten en zwanen.

Blauwe kiekendief

De 10-jarige Koen ziet zelfs een hert wegrennen tussen de bomen. Wanneer een roofvogel over het water scheert, zijn de kinderen even stil. Was dit misschien een torenvalk? ,,Ik denk het niet, daar was ie iets te groot voor. Ik vermoed een buizerd'', zegt Marianne. Na een klein half uurtje vogelspotten, loopt de groep terug naar het bezoekerscentrum. Het vet van de bolletjes met vogelzaad is inmiddels gestold. Ze zijn dus klaar voor gebruik.

Binnen in het bezoekerscentrum wachten spelletjes als vogelkwartet en memory. Ook slaat begeleidster Yvonne de Nijs nog even een vogelgids open om te checken welke roofvogel ze nu eigenlijk vanuit de vogelkijkhut hebben gezien. Nee, het was toch geen buizerd. Het was het vrouwtje van de blauwe kiekendief.

Voor meer informatie over Scharrelkids en IVN De Groene Zoom: ivn.nl/groenezoom en facebook.com/ivngroenezoom