ZuidWestHoek College in Ossendrecht zoekt stageplaatsen in Woensdrecht

OSSENDRECHT - Het ZuidWestHoek College in Ossendrecht is op zoek naar gevarieerde maatschappelijke stageplaatsen voor leerlingen. Met name in de gemeente Woensdrecht is er een tekort aan plaatsen.

Leerlingen van klas 2 van het vmbo kunnen zich tijdens een stage inzetten voor de voedselbank, bibliotheek, kringloopwinkel of cultureel erfgoed. "Het is voor veel jongeren de eerste ontmoeting met vrijwilligerswerk en het is een goede mogelijkheid om de betrokkenheid van jongeren bij de lokale samenleving te vergroten", zegt Jennifer Derks die de maatschappelijke stages coördineert. "Vooraf zegt negentig procent van de leerlingen niks voor een ander te willen doen. Als ze eenmaal stage hebben gelopen blijken ze het juist leuk te vinden om anderen te helpen. Ze krijgen meer binding met de maatschappij."



Veel kinderen kiezen een voor de hand liggende stage bij een sportvereniging of carnavalsvereniging omdat ze er al actief zijn. "Eigenlijk willen we dat liever niet omdat we de wereld van de kinderen willen vergroten", zegt Derks. Het verbreden van de wereld draagt volgens haar bij aan burgerschapsvorming en persoonlijkheidsvorming.



Er zijn ook leerlingen die voor een stage bij een verzorgingshuis kiezen omdat ze de ambitie hebben om daar te gaan werken. Toch is de 20 uur durende stage beslist geen snuffelstage, zegt Derks. "We zijn op zoek naar non-profit instellingen, verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Uitzondering op de regel zou een bedrijf kunnen zijn met een project zonder winstoogmerk." Projecten tijdens de jaarlijkse vrijwilligersdag 'NL Doet' komen ook in aanmerking.



Organisaties kunnen contact opnemen met Jennifer Derks. Ze is te bereiken via mail: w.derks@zuidwesthoekcollege.nl