OSSENDRECHT - Tijdens de jaarwisseling in Ossendrecht is een jongeman gewond geraakt toen hij vuurwerk in zijn oog kreeg.

Jongeman zeer ernstig gewond aan oog na afsteken vuurwerk in Ossendrecht

