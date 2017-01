article

OSSENDRECHT - De Protestantse kerk in Woensdrecht moet het per 1 juli van dit jaar stellen zonder dominee Klaas Vos. De 68 jarige Vos maakte afgelopen zondag in de dienst in de protestantse kerk in Ossendrecht bekend dat hij zijn taak als dominee in de Woensdrechtse protestantse gemeenschap gaat beëindigen.

Dominee Klaas Vos van Protestantse kerk Woensdrecht vertrekt per 1 juli

