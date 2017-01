Bushokje voor de derde keer gesloopt langs Putseweg Ossendrecht



Google+

WhatsApp Foto's 1 Reacties Reageer

Beschrijving Foto ter illustratie. Fotograaf Bert Stronks/ Politie

OSSENDRECHT - En alweer is er bushokje langs de Putseweg in Ossendrecht, ter hoogt van het ZuidwesthoekCollege gesloopt. "Hier word ik kotsmisselijk van", reageert de Woensdrechtse wethouder Jeffrey van Agtmaal. Van Agtmaal is vele jaren samen met het Ossendrechtse dorpsplatform bezig geweest om bushokjes te laten plaatsen in de buurt van de school.

Voor de leerlingen waren er twee busopstapplekken zonder verlichting of overkapping. Na lang aandringen ging de provincie overstag en plaatste eind november twee bushokjes voorzien van verlichting en een fietsenstalling. Een week na de plaatsing werd een hokje gesloopt en enkele weken later moest het tweede hokje eraan geloven. Beide werden door de provincie gerepareerd maar gisteren werd weer een van de zogenaamde hufterproof hokjes aan diggelen geslagen. Van Agtmaal weet dat de politie over camerabeelden beschikt van een groepje jongeren bij het bushokje. Of daar de daders op staan wil Van Agtmaal liever niet zeggen. "De politie stapt volgende week met de beelden naar de directie van de school", weet van Agtmaal. Hij hoopt dat de daders gepakt worden en flink worden gestraft. "Misschien dat er dan een einde komt aan het gesloop". Maar wat als een van de bushokjes wederom gesloopt wordt. De wethouder zucht diep. "Dan zullen we met de school en de provincie in overleg gaan of het nog wel zin heeft om die bushokjes te laten staan". Van Agtmaal voelt zich samen met het Ossendrechtse dorpsplatform in zijn hemd gezet. "Vier jaar zijn we bezig geweest om met de plaatsing van de bushokjes een stuk service te verlenen aan de schooljeugd. Dit voelt als stank voor dank".