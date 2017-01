Open dag Bergse bouwclubs: 'Na 5 jaar kreeg ik er ineens weer zin in'

Bij bouwclub Variant was Rini Hagenaars weer aan het boetseren en dat was verrassend. Hagenaars, die zeven keer de Mie d'n Oskar won, dat is de hoogste ontwerpersprijs, was in 2011 gestopt. Hagenaars: ,,Ik kreeg er weer zin in. Ik heb 5 jaar niks gedaan."

Variant rijdt dit jaar met een B-wagen in de optocht. Daar is volgens Hagenaars bewust voor gekozen omdat dat Variant maar 17 bouwers heeft. In 2015 reed Variant niet mee in de optocht omdat het A-wagen niet klaar was.

Wensboom

In het bouwkot was al goed te zien waarmee de club dit jaar uitpakt. Hagenaars: ,,We bouwen een gerijke met daarop een boom van een vent die de Dikke Boom aan het Gouvernementsplein voorstelt. Het is een wensboom waarin vastenavendwensen hangen. In de boom moeten nog 450 losse bladeren worden gehangen. Bij de boom is ook een bever te zien die knaagt aan hout. Die stelt dichter Bert Bevers voor die het gedicht bij de Dikke Boom heeft gemaakt. Er loopt een verlieft stelletje, bestaande uit een militair en een krab, op het plein en op de het gerijke is ook een stukje van de weekmarkt te zien."

De wenskaarten zijn te krijgen in het bouwkot en bij de bij de bouwers. Er is een wedstrijdelement aan toevoegt. Degene die de leukste wens schrijft krijgt een prijs. Wie dat is wordt beslist door Bert Bevers. In het bouwkot van bouwclub Agge Mar Leut Et. Waren de bouwers nog flink aan het werk. Er werd geboetseerd en gepolyesterd. ,,Lassen doe we vandaag niet, dat is te gevaarlijk", zei bouwer Johan Kommers. De bouwclub bestaat dit jaar 11 jaar, maar daar zal in de optocht volgens Kommers niets van te merken zijn. Kommers: ,,We doen mee met een extra grote loopgroep met rijdend gedeelte. Op de wagen hebben we een circustent gebouwd en daar omheen lopen allerlei figuren die je in een circus aantreft."