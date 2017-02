article

BERGEN OP ZOOM - In navolging van Lijst Linssen windt ook de lokale Pvda-fractie van Bergen op Zoom zich op over het feit dat het distributiecentrum van Lidl niet in Bergen op Zoom, maar in Roosendaal komt te staan. 'Ons college heeft de boot weer gemist. Terwijl Roosendaal blijft bouwen en grote werkgevers blijft binnenhalen, lijkt het alsof wij het moeten doen met de kruimels.'

Ook Pvda Bergen op Zoom is verbolgen dat Lidl niet in Bergen op Zoom kwam: ‘Gemiste boot’

