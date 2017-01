'Ontzettend rustig' in Bergen op Zoom, behalve in Borgvliet

BERGEN OP ZOOM - Bergen op Zoom heeft een 'ontzettend rustige' Nieuwjaarsnacht beleefd. Dat concludeert loco-burgemeester Patrick van der Velden na een inspectieronde zondagochtend door de stad en gesprekken met politie, bijzondere opsporingsambtenaren en buurtpreventiewerkers.

"Links en rechts waren wat kleine brandstichtingen, maar die zijn zo klein dat de brandweer ze niet eens bij ons meldt", zegt Van der Velden. "Op camping Vredenburg bijvoorbeeld, in de Auvergnestraat, Lievenshovelaan, Kamperfoelistraat, Florastraat, Piusplein. In Halsteren ging een schuur in vlammen op, maar dat had niks met vuurwerk te maken."

Overlast in Borgvliet

Het onrustigst was het in de wijk Borgvliet waar jongeren onder meer met vuurwerk twee ruiten van Brede School Het Palet opbliezen. Daardoor ontstond binnen in de school een brandje. Dat leidde tot forse rookontwikkeling, maar door snel ingrijpen van brandweer, buurtpreventie en medewerkers van de school kon grote schade voorkomen worden. "Bewoners uit die wijk deden diverse meldingen van overlast door jongeren met vuurwerk. Die meldingen kwamen via de mensen van buurtpreventie snel bij de politie terecht en die is rond negen uur met drie auto's de wijk in gegaan. Daarna werd het rustiger."

Wat de oorzaak is van de onrust is, weet Van der Velden niet. "Er zijn jaren geweest dat dit soort dingen vooral in wijk Oost voorkwamen. Nu ligt de focus meer op Borgvliet. We hebben er in de aanloop naar Oud en Nieuw via de hit en run-teams al extra aandacht aan gegeven in de preventieve. Die extra aandacht vanuit maatschappelijke instelling WijZijn blijft voorlopig."

Bekeuring

Twee jongeren in Bergen op Zoom, een in Woensdrecht en een in Steenbergen kregen vanwege het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden een bekeuring. In ziekenhuis Bravis in Bergen op Zoom werden tijdens de NIeuwjaarsnacht 16 mensen op de Spoedeisende Hulpafdeling geholpen, zes van hen hadden oogletsel, twee daarvan moesten naar Rotterdam voor behandeling.