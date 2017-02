Onrust onder ouders Bergse basisschool Lodijke over overstap naar Steve Jobsonderwijs

BERGEN OP ZOOM - Er is onrust onder ouders van leerlingen van basisschool Lodijke op de Bergse Plaat in Bergen op Zoom. Reden is dat de school volgend schooljaar overstapt naar Onderwijs voor een Nieuwe Tijd ( 04NT), beter bekend als Steve Jobs onderwijs.

,,Voor de huidige ouders is het slikken of vertrekken. Velen zullen gaan", laat een bezorgde ouder weten. Directeur Rinus Davidse van Lodijke hult zich in stilzwijgen en weigert ieder commentaar.

De plannen om vanaf komend schooljaar over te gaan op 04NT zijn een kleine twee weken geleden aan ouders gepresenteerd tijdens een informatiesessie. De belangstelling was enorm, zo'n 300 ouders woonden de bijeenkomst bij. ,,Er werd heel veel informatie verstrekt, toch blijven er veel vragen leven. Maar er komen nog twee nieuwe sessies. Ik heb persoonlijk niets tegen onderwijsvernieuwing. Bovendien staat het ouders altijd vrij over te stappen naar een andere school", laat een andere ouder weten.

Het 04NT-concept komt uit de koker van Maurice de Hond. De eerste Steve Jobsscholen gingen in het schooljaar 2013-2014 aan de slag. In de klassen leren de kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. De leerlingen doorlopen een groot deel van de lessen op de iPad, waarop ze hun eigen programma kunnen volgen. Op dit moment draaien ongeveer 25 scholen in Nederland op deze manier.

Lodijke valt onder de Lowys Porquinstichting, net als meer dan dertig scholen en kinderopvanglocaties in Bergen op Zoom en omgeving. Directeur Stephan Cepero van de stichting stelt dat de plannen inmiddels door alle gremia, zoals de medezeggenschapsraad van de school, zijn gegaan. ,,Naar mijn weten is er geen sprake van onrust onder ouders. Ik heb daar in ieder geval niets over vernomen." Cepero wil niet ingaan op de overstap van de school naar de nieuwe onderwijsvorm. ,,De school is autonoom in de keuze welk onderwijsconcept zij invoert. Ik heb daar niets over te zeggen."

De rooms-katholieke basisschool Lodijke kampt al jarenlang met een teruggang in het aantal leerlingen. In het schooljaar 2011/2012 kende de basisschool nog 913 leerlingen, afgelopen schooljaar waren dat er nog maar 731. Afgelopen jaar bestond de school 25 jaar, net als woonwijk Bergse Plaat.