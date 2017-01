Noodkreet MCT in Bergen op Zoom: 'Maak haast met nieuwe terminal'

BERGEN OP ZOOM - Zorgen maakt Arn van der Vorst zich nog niet, maar teleurgesteld is de directeur van de Markiezaat Container Terminal (MCT) wel. Na drie jaar praten is nog steeds niet duidelijk wanneer de nieuwe terminal buiten de Burgemeester Peterssluis gebouwd gaat worden.

Financiering

Van der Vorst: ,,Wij willen graag, de gemeente Bergen op Zoom wil graag én de provincie Noord-Brabant wil graag." Struikelblok is echter de financiering. Gesprekken hierover liepen eind december op niets uit. Het is de bedoeling dat de provincie die kosten als het ware voorschiet.

Mepavex Logistics - waar de MCT onderdeel van uitmaakt - zou het complex over vijf jaar dan over kunnen kopen. Van der Vorst: ,,Dat zou voor ons het fijnst zijn, want we hebben de afgelopen jaren zelf al fors geïnvesteerd." Daarmee doelt hij onder andere op de aankoop van 14 hectare grond op Noordland en de realisatie van de nieuwe loods Noordland 12.

Kansen

,,We snappen het oponthoud gewoon niet, want alle neuzen staan dezelfde kant op. Dit biedt enorme kansen voor de regio en het zorgt voor werkgelegenheid." Van der Vorst roept de overheden daarom op door te pakken.

De containerterminal zit nu nog aan de Vierlinghweg, maar dat is te klein. De MCT verwerkte in 2016 zo'n 70.000 containers, meer is daar simpelweg niet mogelijk. Het contract op de huidige locatie loopt in 2019 af. Omdat de bouw van een nieuwe terminal anderhalf tot twee jaar duurt, dreigt de MCT operationeel in de knel te komen als er niet snel knopen worden doorgehakt.

Wethouder Ad Coppens laat weten dat de nieuwe terminal wat hem betreft één van de belangrijkste economische ontwikkelingen in de stad is. ,,We gaan snel in overleg om tot een oplossing te komen."