Nieuwe bestuurder moet wijkhuizen Bergen op Zoom rendabel maken

BERGEN OP ZOOM - WijZijn Traverse Groep-topman Ad van Rijen is de nieuwe bestuurder van Stichting Verenigde Wijkcentra (SVW), de organisatie die verantwoordelijk is voor de exploitatie van de wijkhuizen in Bergen op Zoom. SVW heeft een compleet nieuwe bestuursvorm gekregen. Behalve een nieuwe bestuurder heeft de organisatie nu ook een raad van toezicht. Daarin zijn de gemeente en de WijZijn Traverse Groep vertegenwoordigd, aangevuld met een onafhankelijk accountant.

Van Rijen is op dit moment ook bestuurder is bij de WijZijn Traverse Groep. Die organisatie was lange tijd in beeld om de exploitatie van de wijkhuizen over te nemen van SVW. Die overleggen liepen uiteindelijk eind vorig jaar stuk, onder andere omdat WijZijn Traverse Groep (een deel van) het personeel niet over wilde nemen. SVW maakte een doorstart. Wel besloten SVW en WijZijn om samen te werken bij de transformatie van de Bergse wijkcentra. Om die samenwerking te bespoedigen is voor Van Rijen gekozen, laat de gemeente Bergen op Zoom weten. Hij gaat op persoonlijke titel aan de slag.

Het personeel is maandagochtend over de nieuwe situatie bijgepraat. De Bergse gemeenteraad is per brief geïnformeerd.