HALSTEREN - GGZ WNB vond een half jaar geleden een nieuwe bestuurder in Ineke Strijp (59). Ze wil er 5 tot 7 jaar tegenaan om de instelling financieel weer gezond te maken. Strijp werkte op veel plekken en zag veel getob met nodeloos ingewikkelde structuren, regels en procedures. Versimpelen werd de rode draad in haar carrière, een strategie die ook bij GGZ WNB goed kan uitpakken. “Al die controles in de geestelijke gezondheidszorg zijn gebaseerd op wantrouwen, dat systeem wil ik aanpakken. Dat kan als instellingen gezamenlijk belangen en coalities vormen in het belang van kwetsbare mensen in de samenleving."

Nieuwe bestuurder GGZ WNB zet in op 'versimpeling'

