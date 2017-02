Rijdende rechter in Nieuw-Vossemeer: Bomen of een heg op pootjes? (video)

NIEUW-VOSSEMEER - Tja, wat zijn het nou eigenlijk, die twee lindes die Wolfgang en Els Kumutat pal tegen het perceel van Herman Buijs hebben gezet? Bomen of toch meer 'heggen op pootjes'? Rijdende Rechter John Reid heeft nog een dikke maand om daar een antwoord op te vinden. ,,Kijk, puur botanisch bekeken zijn het gewoon bomen'', zegt zijn bomenexpert Cor van Gelderen. ,,Maar qua gebruik - voorkomen dat de buurman in de tuin kan kijken - is het weer een heg.'' Een heg op pootjes.

In 't Wagenhuis in Nieuw-Vossemeer staat de familie Kumutat lijnrecht tegenover oud-wethouder en kroegeigenaar Herman Buijs. Opnieuw. In 2015 vochten de achterburen ook al een ruzie uit op nationale tv. Buijs zou mevrouw Kumutat vanaf een aangebouwde luifel in haar tuin begluurd hebben. Kumutat verloor die zaak, maar nam wel maatregelen tegen de inkijk. Pal tegen de erfgrens zijn enkele weken geleden twee lindes geplant, maar volgens Buijs staan die niet op de wettelijk verplichte minimale afstand van twee meter van zijn grond.

Bomenverordening

Maar ja, wat zijn het nou? Want bomen moeten weliswaar verplicht op twee meter van de erfgrens staan, maar een heg niet. Wie er volgens Reid de bomenverordening van de gemeente Steenbergen op naslaat, ziet dat een boom volgens de gemeente pas een boom is als de stam een diameter van minimaal tien centimeter heeft. En uit onderzoek van Van Gelderen is gebleken dat de twee stammen nu nog maar een doorsnede van 5,5 en 6 centimeter hebben.

Het duurt volgens Van Gelderen nog wel drie, vier jaar tot ze zo dik zijn. Reid: ,,Dus zijn het nu officieel nog geen bomen.'' ,,Maar over een paar jaar dus wel'', kaatst Buijs.

Tot in de hemel

De Kumutats beweren destijds echter de zegen van waarnemend burgemeester Joseph Vos - toevallig een verleden als boomkweker - te hebben gekregen. ,,Volgens hem zouden ze tot in de hemel mogen groeien.'' Maar ja, werpt Reid tegen, ook de burgemeester staat niet boven de wet.

De Kumutats proberen nog bij Buijs in het gevlij te komen door te opperen netten te spannen, om te voorkomen dat het blad in Buijs' tuin valt, maar die laatste ziet daar niks in. ,,Die takken groeien daar straks gewoon doorheen.'' Volgens Buijs hoeven de lindes ook niet per se te sneuvelen. ,,Als ze maar verplaatst worden.''

Geen gemakkelijke klus voor de Rijdende Rechter, dus. ,,Hier moet ik echt eens goed over na gaan denken.''