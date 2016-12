article

NIEUW-VOSSEMEER - Aan de Moorseweg in Nieuw-Vossemeer is zaterdag aan het einde van de middag een auto van de weg geraakt en daarna in brand gevlogen.

Auto belandt in berm en vliegt in brand in Nieuw-Vossemeer

