Niet één maar twee Promotie-prijzen in Woensdrecht

WOENSDRECHT - Er was vanavond niet één winnaar van de Woensdrechtse promotieprijs 2016, maar twee. Burgemeester Steven Adriaansen reikte de promotieprijzen uit aan wielrenster Thalita de Jong uit Ossendrecht én Vliegbasis Woensdrecht.

Het is de eerste keer in de dertienjarige geschiedenis van dat de prijs is toegekend aan twee genomineerden. De commissie Woensdrecht Promotieprijs en het college van burgemeester en wethouders waren het er unaniem over eens dat zowel Thalita de Jong als ook de Vliegbasis recht hadden op de prijs.

Thalita de Jong (geboren in Bergen op Zoom in 1993) moet een plaatsje in haar overvolle prijzenkast vrijmaken. Die prijzenkast werd vorig jaar aangevuld met de WK-, EK- en NK-titel Veldrijden. Maar ook op de weg behaalde ze vorig jaar tal van fraaie overwinningen.

,,Door haar prestaties heeft zij ook de Woensdrechtse gemeenschap enthousiast gemaakt, wat heeft geresulteerd in een bloeiende supportersvereniging. En nationaal en internationaal heeft ze onze gemeente fantastische gepromoot”, vertelde Adriaansen bij de uitreiking die plaatsvond tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in het Woensdrechtse gemeentehuis in Hoogerheide.

De Vliegbasis Woensdrecht verdient de prijs omdat dit een belangrijke werkgever binnen de gemeente Woensdrecht is. Met de komst van F35 en het onderhoud daarvan neemt de vliegbasis een voortrekkersrol in de verdere doorontwikkeling van maintenance op de vliegbasis zowel op het gebied van opleiding als onderhoud.

,,Met een investering van 8o miljoen euro voor de bouw van een uniek onderhoudscentrum blijft de werkgelegenheid bij de grootste werkgever van Woensdrecht behouden”, aldus Steven Adriaansen.

De burgemeester vertelde dat de Vliegbasis al jarenlang de naam Woensdrecht op een positieve manier in het nieuws brengt.

Naast Thalita de Jong en de vliegbasis Woensdrecht was ook het comité Doorkomst Roparun Ossendrecht genomineerd.