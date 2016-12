Mostert Trading wordt nieuwe eigenaar van bedrijventerrein Staal Unie

STAMPERSGAT - Angst voor het verplaatsen van vervuilde grond. Vrees voor extra veel transportbewegingen. Klachten over asbesthoudende daken die wegwaaien. En onkruid dat omwonenden een doorn in het oog is. Dat waren donderdagochtend de voornaamste grieven tijdens een informatiebijeenkomst in Zaal Geerts over de toekomst van het al jaren ongebruikte terrein van Reesink Staal waarop Mostert Trading haar bedrijfsactiviteiten wil voortzetten.

Het in rollend materiaal handelende bedrijf van vader Piet en zoon Bart Mostert is nu nog op zes verschillende locaties in Klundert gevestigd en kiest voor een concentratie op het terrein van Reesink. Mostert Trading heeft circa tweehonderd trailers op voorraad en wil die voortaan in Stampersgat stallen. ,,Voor het dorp een mooie oplossing'', vindt Piet Mostert. Ook Rik van Thiel, adviseur bij Reesink, is blij met de invulling van het terrein. ,,Stampersgat gaat er op vooruit.''

Vervuilde grond

Reesink en Mostert hebben samen een huurkoopcontract afgesloten waarbij het eigendom pas na het voldoen van de laatste betalingstermijn wordt overgedragen. Mostert is ondertussen met toestemming van Reesink alvast begonnen met het egaliseren van het terrein. Enkele omwonenden vrezen dat daarbij vervuilde grond wordt verplaatst, ook al omdat ze van de gemeente Halderberge en de Regionale Milieu Dienst nooit inzage hebben gehad in rapporten over de bodemsamenstelling. ,,We weten totaal niet wat er met de grond gebeurt.'' Juist omdat nu gekozen wordt voor een verharding van het terrein worden volgens Van Thiel ellende voorkomen. ,,Het wordt pas een probleem als je gaat graven.''

De angst voor geluids- en verkeersoverlast is ongegrond, zegt Piet Mostert. ,,We doen onze handel vooral via internet.'' De loodsen op het terrein worden op termijn opgeknapt, waarbij de asbesthoudende daken worden vervangen door een nieuwe dakbedekking. Ook het regelmatig maaien van onkruid werd toegezegd. De huidige hoop groen afval wordt extra verstevigd, zodat de verkeersveiligheid niet in het geding komt. Bovendien mag carnavalsclub De Meekrap hun bouwloods op het terrein blijven gebruiken, totdat medio zomer 2017 het nieuwe onderkomen gereed is.

Vergunning

Reesink, Mostert Trading en de gemeente Halderberge moeten nog wel tot overeenstemming komen over de noodzakelijke vergunningen. Daarover werd donderdagmiddag overlegd. Het terrein heeft altijd een industriële bestemming gehouden, zodat woningbouw of recreatie ter plekke niet mogelijk is. Reesink trok zich in 2012 terug uit Stampersgat nadat het drie jaar eerder Staal Unie had overgenomen. Vorig jaar nog had VDV Logistics interesse in de locatie aan de Noordzeedijk. Vanwege weerstand bij buurtbewoners gingen die plannen niet door.