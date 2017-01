Moord was makkelijkst voor Zoubida en minnaar

BREDA - De Bergse Zoubida A. (33) wilde een relatie met Mo el. B. en de moord op haar man was de makkelijkste weg daar naartoe. Het waren niet alléén de mishandelingen van Saïd L. die Zoubida tot het uiterste noopten. Maar doordat ze haar plan zo ver doordreef hangt nu een celstraf van zes jaar boven haar hoofd. Dat eiste de officier van justitie gisteren tegen haar in de rechtbank in Breda.

Het verhaal begon al in 2014. De bruiloft van Zoubida's zus in Tilburg. Daar ontmoet ze Mo (29). Een aantrekkelijke jongen uit Marokko. Modieus gekleed, goed gekapt. Ze flirten wat en wisselen contactgegevens uit, hoewel Mo wel weet dat Zoubida is getrouwd. Maar de echtgenoot ligt toch niet lekker in de familie; is namelijk een Arabier en dat vinden de Berbers maar niks.

Dood

De twee houden contact, zo zette officier van justitie Marieke Snoeks gisteren uiteen, en willen eigenlijk met elkaar verder. Daarom moest Saïd maar dood. Hij mishandelde Zoubida ook al, dus dood is de makkelijkste manier. De telefoongesprekken worden steeds concreter en uiteindelijk wordt ook de Bergse Corina B. ingeschakeld. Zij is een kennis van Zoubida. In november 2015 komt Mo naar Nederland, om de klus te klaren.

De politie grijpt op 5 december in na een tip en neemt het vuurwapen in beslag waarmee alles moet gebeuren. Saïd wordt naar een veilig geheim adres gebracht en de politie tapt de telefoons van de twee vrouwen. Mo komt pas dan in beeld bij de politie.

Uit talloze telefoontaps leidt de politie af dat Zoubida de initiatiefnemer is, samen met Mo, op wie ze duidelijk verliefd is, getuige hun gesprekken met vele koosnaampjes. Op 12 december volgt de aanhouding van de twee vrouwen in de wijk Borgvliet. Mo wordt pas halverwege vorig jaar opgepakt.

Onbetrouwbaar

Mo zegt niets bij de politie. Zoubida komt op justitie 'kil en berekenend over' door onbetrouwbare verklaringen af te leggen. Tegen hen eiste Snoeks allebei zes jaar. Tegen Corina B., die een minder grote rol had, drie jaar, waarvan één voorwaardelijk. Corina zei dat ze vooral voor de grap over de moord had gesproken.

Wel bewaarde ze het pistool. ,,Dat zou ik zonder kogels aan Zoubida geven, als Saïd weer terug zou komen. Dan kon ze daar mee dreigen als hij weer begon te slaan.''

Advocaten van de drie verdachten pleitten voor vrijspraak of in elk geval lagere straffen. De uitspraak is 2 februari.