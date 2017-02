Meningen verdeeld over hoge bomen in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - 'Het is toch eeuwig zonde. Het was een prachtig laantje. Kijk nou toch.'' Verbijsterd is Anja Kraaijenoord. Na twintig jaar gaan de bomen zonder pardon een voor een tegen de vlakte. ,,Er kwamen zelfs regelmatig mensen hier om trouwfoto's te maken. Zo mooi was het.''

Commotie

Aan Lamsoor op de Bergse Plaat in Bergen op Zoom is er de nodige commotie deze donderdagochtend. Hevig verontwaardigd de een, zoals Anja Kraaijenoord, opgelucht de ander. Een bewoner die niet met zijn naam in de krant wil, is blij dat de bomen eindelijk verdwijnen. Hij woont in het rijtje huizen dat aan het laantje grenst. ,,De wortels komen tot in onze tuin. Er is geen beginnen aan.''

De gemeente sloeg al eens een soort van damwand. Om de wortels te stoppen. ,,En als bewoners hebben we daarna samen nog een wand gemaakt. Met materiaal dat we van de gemeente kregen.'' Maar niets hielp. ,,De bomen schieten uit in onze tuinen, het kost ons gewoon geld om elke keer de tuin in orde te krijgen.'' Hij snapt de emotie bij andere bewoners wel. ,,Het was een mooi laantje.''

Woekeren

De meeste bewoners hebben keurig een briefje van de gemeente gehad over de kap. Anja Kraaijenoord niet, ze woont een eindje verder aan Lamsoor. ,,Waarom kappen ze dan de wortels niet af'', vraagt ze zich af. Maar daar woekeren die te hard voor, krijgt ze als antwoord.

Lamsoor is niet de enige plek in de stad waar deining ontstaat over de kap van bomen. Zo is Annette Stinenbosch (CDA) in actie gekomen tegen de kap van bomen aan het markante laantje aan de Poppendijke, langs het fietspad richting het Beatrixbos. De metershoge populieren zijn gemerkt. Moeten ook plat.

Aanzien

En dat is verkeerd gevallen bij de fractievoorzitter van het CDA: ,,Is er geen andere oplossing waardoor kap niet nodig is en de bomen behouden kunnen blijven.'' Dat wil ze van de gemeente weten. Stinenbosch denkt dat het kappen van dit soort grote bomen, het aanzien van de wijk verpest. Dat er straks alleen nog maar jonge aanplant staat.

Aan Lamsoor komen in elk geval jonge bomen terug voor de gekapte, zegt woordvoerder Erwin Stander. ,,Dat zijn sowieso minder grote bomen, maar we kiezen ook voor bomen die met hun wortels minder overlast gaan geven.'' Waarom de bomen aan Poppendijke gekapt gaan worden, kon de woordvoerder gisteren niet achterhalen.

Stoppen

Overigens is het CDA niet de enige die zich druk maakt om het kappen van bomen. De Vereniging Binnenstad heeft naar aanleiding van de kap van bomen langs onder meer de Rijtuigweg en Zuid-Westsingel een klemmend beroep op de gemeente gedaan 'te stoppen met kappen van bomen zonder gegronde reden'.