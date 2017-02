Mantelzorgers gedupeerd: cadeaubonnen verdwenen bij PostNL

BERGEN OP ZOOM - Tientallen cadeaubonnen zijn ontvreemd uit enveloppen die bestemd waren voor mantelzorgers in Bergen op Zoom. Vraagwijzer Bergen op Zoom, de instantie die namens de gemeente de cadeaubonnen per post heeft verstuurd, vermoedt dat de bonnen in een sorteercentrum van PostNL uit de enveloppen zijn gehaald en achterover zijn gedrukt. PostNL laat weten dat er inderdaad meldingen zijn binnengekomen en heeft het over een vervelend incident.

Cadeaubonnen met een gezamenlijke waarde van duizend euro zijn niet op de juiste plek terechtgekomen, vertelt Marlous Rutten van Vraagwijzer Bergen op Zoom. "Zeker 25 mantelzorgers hebben bij ons meldingen gedaan dat ze thuis een lege envelop hebben ontvangen. 'Leuk dat jullie ons een bon willen geven, maar er zit niks in. De zijkant van de brief is opengesneden', krijgen we te horen. Inmiddels heeft een aantal mantelzorgers aangifte gedaan bij de politie.

Wij vinden het ontzettend vervelend dat juist deze groep wordt gedupeerd. Het hele jaar door zorgen ze voor hun dierbaren. Om dat mooie werk te belonen, geven we ze een cadeaubon ter waarde van veertig euro en dan krijg je dit", aldus Rutten. Uit de adressen van de gedupeerden blijkt dat ze niet in dezelfde wijk wonen. "Nee, zeker niet. De adressen zijn verspreid over de gemeente. Dus wij denken niet dat een postbezorger dit op zijn geweten heeft. Wij vrezen dat het fout is gegaan in het sorteercentrum van PostNL in Rotterdam."

Eigen risico

Vraagwijzer heeft PostNL gebeld. Rutten: "We kregen te horen dat het ons eigen risico is en dat het beter was geweest om de cadeaubonnen aangetekend te versturen. Voor ons was dat geen optie gezien de extra kosten." Rutten verwacht niks meer terug te zien van de gestolen bonnen. "Maar om de mantelzorgers toch hun extraatje te geven, roepen we iedereen op die ook een lege envelop heeft ontvangen zich bij ons te melden. De gedupeerden die dat al hebben gedaan, hebben inmiddels een nieuwe waardebon ontvangen.

Nieuwe bon ophalen

In de gemeente Bergen op Zoom gaat het ongeveer om 1.500 personen. Als ze als bewijs hun envelop meenemen naar ons kantoor aan de Louis Porquinlaan 1 in Bergen op Zoom, komt het goed." Volgend jaar gaan de bonnen niet meer op de bus. "We gaan mantelzorgers vragen de cadeaubon zelf bij ons op te halen. Dit willen we niet meer meemaken."

PostNL-woordvoerder Jelleke van Rantwijk geeft aan dat dergelijke klachten weinig voorkomen. "Op het moment dat we dit vaststellen is ons er veel aan gelegen om een en ander goed uit te zoeken. Er zijn verschillende manieren om dit te voorkomen, maar die houden we graag voor onszelf om deze effectief te houden. In dergelijke gevallen nemen we de hele keten onder de loep waar een poststuk is geweest om te kijken wat we kunnen achterhalen." Van Rantwijk geeft verder geen informatie of het onderzoek iets heeft opgeleverd. Wel neemt PostNL contact op met de Vraagwijzer.