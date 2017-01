Lijst Linssen: 'Leegstand binnenstad wordt nog veel erger'

BERGEN OP ZOOM - Er zullen dit jaar nog veel meer winkelpanden leeg komen te staan in de Bergse binnenstad. Die waarschuwing doet Ton Linssen van Lijst Linssen. ,,De pijn is nog niet geleden. Er zijn veel huurcontracten opgezegd, maar die lopen dit jaar pas af. Er komt dus nog een golf en daar zitten ook grote zaken bij", zegt hij, zonder namen te noemen.

De oud-wethouder zegt zich grote zorgen over de aanpak van de binnenstad te maken. ,,En ik heb geen vertrouwen in deze aanpak."

De gemeente Bergen op Zoom presenteerde onlangs een jaarplan met negen projecten, onder meer op het gebied van citymarketing, acquisitie en aantrekkelijkheid. Geen goede oplossingen, vindt Linssen. ,,We moeten de pijnlijke keuze maken om terug te gaan naar een kleinere, krachtige binnenstad en nóg meer inzetten op het binnenhalen van een echte, grote trekker. Trek zulke bedrijven desnoods maar over de streep met subsidies. Dan kost het maar geld. Dat trekt ook weer andere winkels aan."

Veel partijen delen zijn zorgen, maar kritiek op de oud-wethouder is er ook. ,,Want er wordt in dit plan al volop ingezet op acquisitie", zegt Evert Weys (GBWP). Sahin Ergec (PvdA) zei een beetje 'Linssen-moe' te worden. ,,Dit weten we ondertussen wel. Of dit plan dé oplossing is? Geen idee, maar er is nu tenminste actie." Dat vindt ook VVD'er Joost Pals. ,,Er gebeurt nu in ieder geval meer dan in de jaren toen Lijst Linssen zelf aan de knoppen zat."

Linssen houdt echter voet bij stuk: ,,Ik blijf van mening dat we met z'n allen onderschatten hoe kritiek de situatie is."