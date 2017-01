Liegebééstféést met als hoofdprijs gastrol bij Kindervastenavend

BERGEN OP ZOOM - Volwassen dweilen dromen er al jaren van: samen met Prins, Nar, Steketee en Gròòtste Boer op de planken staan bij de Kindervastenavend. Voor één basisschoolleerling in Bergen op Zoom wordt dat dit jaar werkelijkheid. De winnaar van een verhalenwedstrijd voor de groepen 6, 7 en 8 krijgt op 27 februari niet alleen een exclusief kijkje achter de schermen bij het toneelstuk, hij of zij krijgt ook een gastrol.

Die wedstrijd is een initiatief van Kindervastenavend.nl, een samenwerkingsverband tussen de Stichting Vastenavend en Bergse basisscholen. Wally Sep van de Stichting: ,,Liegen mag natuurlijk niet, maar voor de leut wel. We gaan op zoek naar het grootste Liegebeest van Bergen op Zoom; hoe vreemder en gekker een verhaal, hoe beter." Voorwaarden zijn er niet, zegt Sep. ,,Maar het liefst horen we verhalen over Vastenavend en een of ander beest, vanwege het motto 'Da's d'n aard van 't beesje'."

De basisscholen hebben deze week een infobrief over de wedstrijd ontvangen. Per school komt er één winnaar uit de bus, die binden op 15 februari vanaf 14.00 uur in 't Zwijnshoofd de strijd met elkaar aan tijdens de finale, het Liegebééstféést. Sep: ,,Een jury kiest uiteindelijk één winnaar."

Die krijgt dus een gastrol met de Kindervastenavend én een exclusief kijkje achter de schermen bij de Kindervastenavend om met eigen ogen te zien wie bijvoorbeeld de Peperbus laat praten. Sep: ,,Het lijkt ons leuk om ook eens te laten zien wat er zich achter het podium afspeelt." Aanmelden kan tot 4 februari, het inschrijfformulier staat op kindervastenavend.nl.