Lidl liep Bergen op Zoom voorbij vanwege lange procedures

BERGEN OP ZOOM - De Duitse supermarktketen Lidl heeft serieus gekeken naar een bouwperceel in Bergen op Zoom, voordat het Roosendaalse bedrijventerrein Borchwerf II in beeld kwam. Dat bevestigt de Bergse wethouder Ad Coppens.

Bestemmingsplan

Het vooruitzicht op een lange proceduretijd om het bestemmingsplan te wijzigen, was voor Lidl de reden om verder te kijken. ,,Die interesse was er voor het perceel dat we de eastside van Philip Morris noemen. Dat het terrein in handen van de fabriek is, werd een complicerende factor. Bovendien ligt in het bestemmingsplan vast dat hier iets gebouwd kan worden dat tabakgerelateerd is'', laat Coppens via een woordvoerder weten.

,,De provincie moet hier iets van vinden om het bestemmingsplan te wijzigen. Lidl zag daar allemaal geen heil in , het zou te lang gaan duren.''

West-Brabant

Wat de werkgelegenheid van 1.200 banen aangaat zegt zowel de Roosendaalse wethouder Hans Verbraak als zijn Bergse collega Ad Coppens dat het niet uitmaakt of het distributiecentrum in de ene of de andere gemeente staat. ,,Dit is voor heel West-Brabant belangrijk'', zegt Verbraak.

,,Zo'n bedrijf is natuurlijk mooi om binnen jouw eigen gemeentegrens te hebben. Het straalt echter af op de hele regio, wat dat betreft maakt het niet uit'', zegt Coppens. ,,Wat dat betreft past dit in het Actieplan economische structuurversterking Zuidwest Nederland waarin we samenwerken.''