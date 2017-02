Lepelstraatse carnavalswagen klaar voor carnaval: 'Alles ziet eruit zoals op de tekeningen'

LEPELSTRAAT - Het zijn stressvolle weken voor bouwclubs van carnavalswagens. Met man en macht wordt er in bouwketen gelast en geverfd om de wagens tijdens carnaval te laten stralen. Tot aan carnaval volgen we bouwclub de Leutige Bouwers uit Lepelstraat in hun bouwproces.

Dat het bouwen van een carnavalswagen niet alleen een mannenklus is bewijst kersverse moeder Isabelle Welten. Zij staat als een van de weinige vrouwen elke week tussen de mannen te bouwen. ‘’Ik probeer een keer per week tussen de mannen aan de wagen te werken’’. Ze bouwt dit jaar voor de vijfde keer mee en is erin gerold via haar man, die ook meebouwt. ‘’Ik hou me vooral bezig met polyesteren en ik help mee met het afwerken van de wagen.’’

Zo goed als af

Alhoewel carnaval al bijna voor de deur staat is er van stress bij de Leutige Bouwers geen sprake. ‘’Het gaat eigenlijk wel relaxed, we lopen elkaar niet in de weg of zo’’. De wagen van de Lepelstraatse bouwvereniging is in principe al zo goed als af. ‘’Alles ziet eruit zoals op de tekeningen’’, vertelt Isabelle trots.

De komende week staat vooral in het teken van de ‘laatste dingetjes afmaken’. En vrijdag houden de Leutige Bouwers een open avond in het bouwkot. Dan komen andere bouwclubs en verenigingen naar de wagen kijken. ‘’En dan maken we er meteen een leuk feestje van’’.

Drie optochten

De Leutige Bouwers lopen met carnaval met drie optochten mee. Ze hopen net als vorig jaar drie keer de eerste prijs in de wacht te slepen. Maar wat gebeurt er na carnaval met de wagen? ‘’Die wordt elk jaar verkocht aan een andere bouwclub’’, aldus Isabelle. ‘’Soms kijken we de optochten terug van Limburg en Zeeland en dan zien we opeens onze eigen wagen. Dat geeft toch wel een trots gevoel.’’

De 9-meter hoge carnavalswagen is te bewonderen tijdens de optochten van Lepelstraat (zaterdag), Halsteren (zondag) en Bergen op Zoom (dinsdag).

