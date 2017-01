article

1.6865360

LEPELSTRAAT - Terwijl in de meeste plaatsen in West-Brabant de carnaval pas volgende week losbarst, is dat Lepelstraat anders. Daar begon het feest zaterdag met een druk bezocht Openingsbal in café Leonita.

Carnaval in Lepelstraat van start met Openingsbal

LEPELSTRAAT - Terwijl in de meeste plaatsen in West-Brabant de carnaval pas volgende week losbarst, is dat Lepelstraat anders. Daar begon het feest zaterdag met een druk bezocht Openingsbal in café Leonita.

http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/lepelstraat/carnaval-in-lepelstraat-van-start-met-openingsbal-1.6865360

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.1276190.1393352662!image/image-1276190.jpg

Lepelstraat