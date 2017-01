Klacht bij NS: overstappen in Roosendaal 'erg verslechterd'

ROOSENDAAL - Treinreizigers uit Zeeland en uit Bergen op Zoom zien op station Roosendaal met grote regelmaat de aansluitende trein richting Brabant voor hun neus verdwijnen. ,,De overstap is erg verslechterd.'' Dat zegt locoburgemeester Arjan van der Weegen.

Hij heeft zijn beklag gedaan bij de baas van de NS, Rogier van Boxtel. In de nieuwe dienstregeling is er op papier een betere aansluiting. Reizigers zouden meteen in de aansluitende trein moeten kunnen stappen. Door alleen het perron over te steken. In de oude dienstregeling moesten ze minimaal tien minuten wachten op een aansluiting.

Maar in de praktijk is volgens Van der Weegen de situatie veel beroerder geworden. ,,Overstappers, dagelijks zo'n 3700 reizigers, zien regelmatig hun overstap voor hun neus vertrekken. Zelfs als hun eigen trein maar een of twee minuten is vertraagd.''

Bovendien staat de aansluitende trein richting Brabant regelmatig niet op het tegenoverliggende perron waardoor reizigers honderden meters moeten lopen. Zijn ongenoegen over de nieuwe dienstregeling gaat nog verder. Bergen op Zoom heeft nog maar zo af en toe een trein die rechtstreeks naar de Randstad rijdt.

In de meeste gevallen moeten reizigers in Rotterdam overstappen en daar meer dan een kwartier op de aansluiting wachten. Of de trein maakt een omweg via Den Bosch. Bergen op Zoom profileert zich graag als stad tussen twee wereldsteden, Antwerpen en Rotterdam.

Dat komt zo in de knel, zegt Van der Weegen. Bergen op Zoom ondersteunt dan ook protest vanuit de provincie Zeeland. Middelburg was van meet af aan kritisch op de nieuwe dienstregeling van de NS. Gesprekken over verbetering zijn nog altijd gaande.