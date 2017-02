Jeugdraad Bergen op Zoom wil meer betaalbare woningen

BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom en aanbieders van huizen zouden meer moeten doen voor jongeren die op zoek zijn naar een betaalbare woning. Als die makkelijker een huis in de gemeente kunnen vinden, helpt dat om de krimp van de bevolking tegen te gaan.

BSD-raadslid vroeg om aandacht voor jongeren die graag in Bergen op Zoom willen wonen. ,,Éen op de vijf inwoners behoort tot de jongeren. Dat is een behoorlijke groep., Daarom vind ik dat er een speciaal project moet komen om jongeren makkelijker aan een betaalbare woning te kunnen helpen.''

Ook Jim Bernaards van de Jeugdraad Bergen op Zoom hield een pleidooi voor het geven van een steuntje in de rug aan jongeren die een huis zoeken. ,,Op Vastenavond kom ik soms jongeren tegen die uit Bergen op Zoom afkomstig zijn, maar inmiddels ergens anders wonen'', zegt Bernaards. ,,Die vertellen dat ze eigenlijk best wel weer in Bergen op Zoom zouden willen wonen, maar dat het zo moeilijk is om aan een huis te komen.''

Wethouder Patrick van der Velden liet weten dat de gemeente in haar woonbeleid wel degelijk rekening met jongeren houdt. ,,Door transformatie komen onder meer in de Drabbestraat units beschikbaar die ook voor jongeren geschikt zijn. En ook de Scheldeflat is aantrekkelijk voor deze doelgroep.''