Incasso Burgerij (ICB) gaat weer op pad in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De schooibrieven en de kwitantieboekjes waarmee de mannen en vrouwen van de Incasso Burgerij (ICB) op pad gaan zijn gisteravond in café 't Zwijnshoofd aan de Moeregrebstraat weer uitgedeeld. Zo'n 220 mannen en vrouwen gaan de komende weken langs 26.000 Bergse adressen om geld op te halen voor het grootste volksfeest dat in Bergen vastenavend heet te kunnen organiseren.

Kwitantielopen

Met het incasseren van geld werd in 1946 al begonnen. Het heette toen 'kwitantielopen voor de Stichting'. In dat jaar sprokkelden de boeren 3890 gulden bij elkaar. Tien jaar later kon de penningmeester 19980 gulden in zijn kasboek bijschrijven. Elk jaar, met een kleine terugval in 2014, gaven de Bergenaren steeds meer voor hun vastenavend. Vorig jaar was de opbrengst bijna 77.000 euro.

Schooibrieven

Om het enthousiasme voor het feest aan te wakkeren brengen de ICB'ers eerst de schooibrieven rond. In die brief worden de Bergenaren opgeroepen om uit hun winterslaap te komen. Volgens de brief komt: 'Vastenavend t'r aan as 'n sprink'aan vol enerzjiedrank. Dèèr edde gin voelspriete voor nòòdeg, da voelde vaneiges.' De Stichting Vastenavend kondigt in de schooibrief de ICB'ers aan als nijvere bijen die binnenkort weer bij iedereen op de stoep zullen staan.

Ongetemd geven

Het roept de krabben op om vliegensvlug hun 'spaarverreke' te pakken en te geven wat ze kunnen missen. Volgens Kees Theunisse van de Commissie Protokol en Mediacontacten zit het ongetemd geven van een gulle gift aan de vastenavend in de genen van iedere Bergenaar. Theunisse: ,,Samen geven dat is een mooie eigenschap: Da's d'n aard van 't beesje."