IJsbanen sluiten dik tevreden af: 'Meer bezoekers in Bergen op Zoom'

BERGEN OP ZOOM - Schaatsliefhebbers moeten vanaf maandag hopen op Koning Winter, die zaterdag wel een speldenprikje uitdeelde, maar niet meer dan dat. Zondag zijn de ijsbanen in de regio voor het laatst open. Ze kijken dik tevreden terug.

De baan op de Grote Markt in Bergen op Zoom zit nog altijd in de groei. ,,Ondanks het feit dat er her en der in de regio schaatsbanen bij zijn gekomen. Maar dat zijn collega's, geen concurrenten'', zegt Wim van Poppelen van Stichting Activiteiten Bergen op Zoom.

Zo'n 13.000 liefhebbers trokken de afgelopen weken de ijzers onder, iets meer dan vorig jaar. ,,Met de scholen erbij komen we op meer dan 17.000. En daar komen de bezoekers van het terras dan nog eens bij. Alles heeft dit jaar meegezeten, ook het weer'', toont Van Poppelen zich dik tevreden.

De stichting kreeg steun van zo'n vijftig vrijwilligers. Voor het eerst werd samengewerkt met de zeeverkennersgroep Karel Doorman. Om de zeeverkenners te bedanken werd zaterdag een boot op de ijsbaan geplaatst.

De ijsbaan die voor het tweede jaar op de Markt in Steenbergen stond, heeft prima gedraaid, zegt Kees de Bruin van Stichting IJsfestijn Steenbergen. ,,We zijn content, er is erg veel gebruik van gemaakt. Ik schat zo'n 8.000 bezoekers, ongeveer net zoveel als het eerste jaar.''

Ook in Hoogerheide tevreden gezichten. Het was op de ijsbaan op het Ouwe Raedthuysplein drukker dan vorig jaar, aldus Henri Bening van Stichting Evenementenplein Hoogerheide, die nog geen exacte bezoekersaantallen kan noemen. ,,Het is een succes geweest. We hadden ook veel bezoekers uit Zeeland.''