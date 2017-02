Steun voor carnavalsstichting De Sanegeit uit Huijbergen na inbraak in loods

HUIJBERGEN - De Huijbergse carnavalsstichting De Sanegeit heeft sinds maandagavond tal van steunbetuigingen binnengekregen van andere carnavalsverenigingen en particulieren. In de nacht van zondag op maandag werd er in de bouwloods van De Sanegeit ingebroken en werd zowat al het gereedschap meegnomen.

Anderhalf jaar geleden werd er ook al ingebroken in de loods en gereedschap ontvreemd. "De telefoon staat de laatste dagen roodgloeiend", zegt Tom Linders van De Sanegeit. "Allemaal bieden ze ons gereedschap aan". Van bouwclub de Leuttrappers uit Dinteloord mogen de bouwers een lasapparaat en een slijptol lenen en ook bouwclub de Kooi uit Hoogerheide heeft gereedschap aangeboden. "En dan zijn er nog een aantal particulieren van wie we gereedschap krijgen of mogen lenen".

Tom Linders noemt de reacties hartverwarmend. "Dit geeft het gevoel dat we er niet alleen voor staan". De diefstal is ook landelijk nieuws want gistermiddag kwam een reportageploeg van Hart Van Nederland langs bij de bouwloods aan Het Eiland in Huijbergen. Ook voorzitter Louis Schenk van de Sanegeit is blij met alle steun maar maakt zich zorgen over de schade die aan de loods en het hekwerk is aangebracht. "Dit wordt niet gedekt door de verzekering dus dat moeten we als stichting zelf ophoesten", verzucht Schenk.

Hoe groot de schadepost is durft hij nog niet te zeggen. De inbrekers hebben het hekwerk kapot geknipt en een gat in de loods gezaagd. "Ik wacht een prijsopgave af en dan weten we meer". Hij vreest een forse schadepost. Carnavalsmotto dit jaar in Huijbergen is: "Ist Vur Mekoar. Maar Schenk vreest dat het financiële plaatje voorlopig nog niet voor elkaar komt.