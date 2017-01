Handjevol duikers trotseren de kou in Huijbergen

HUIJBERGEN - Het was zondagmiddag de vijfde keer dat er een Nieuwjaarsduik was in een van de wadi's langs de Boomstraat in Huijbergen.

Het was dit jaar een zeer verfrissende duik. De buitentemperatuur was min twee graden en het water, dat in de ochtend door de Huijbergse brandweer in de wadi was gespoten, had een temperatuur van plus twee graden.

Net als voorgaande jaren was er ook nu maar een handjevol dapperen , dat het aandurfde om de duik in de koude plomp te nemen. "Vijf is niet veel maar het trekt elk jaar weer veel publiek", zegt Gitta van Rooij van de organisatie. De duikers kropen sneller uit het water dan dat ze er in doken. Behalve een dikbuikige meneer van rond de zestig in een minuscuul zwembroekje. Die trok voor de duik nog rustig een baantje.