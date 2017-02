Warm onthaal voor Vrienden van Bokki in Gambia

HOOGERHEIDE - " Het lijkt wel of we op staatsbezoek zijn", zegt Richard van Stel van de Vrienden Van Bokki (VVB). Van Stel vertoeft samen met zijn VVB maatjes Jan van Gastel en Frank de Ron drie weken in Gambia om daar te helpen met de bouw van een schoolgebouw.

De VVB, een Woensdrechtse stichting die zich bezig houdt met diverse goede doelen heeft geld ingezameld voor de benodigde materialen die nodig zijn om het schoolgebouw op te knappen en uit te breiden met een aantal lokalen. Het drietal is verbaasd over hoe ze daar ontvangen worden. "Nadat we eerder deze week al bij de chiefs van het dorp waar we actief zijn, op audiëntie zijn geweest, worden deze week opnieuw alle registers opengetrokken.

Zo staat er naast een show van de Scoutingband eveneens een officieel bezoek naar de familie van de nieuwe president Barrow op het programma", laat Van Stel met enige trots vanuit Gambia horen. De VVB is ook verbaasd over de kennis en kunde van de dorpbewoners die meehelpen om het schoolgebouw te realiseren.

"Prima vaklui", zegt Van Stel. De missie is halfweg. Eind deze week worden de dakspanten geplaatst en de VVB hoopt dat over anderhalve week de klus is geklaard, en dan de terugreis naar Woensdrecht te maken.

Drie weken geleden was het nog onzeker of de VVB wel zou afreizen naar Gambia. In het West Afrikaanse land waren er presidentsverkiezingen die werden gewonnen door Adama Barrow maar de vorige president Jammeh weigerde plaats te maken voor zijn opvolger waardoor er ontrust ontstond. Jammeh vetrok alsnog waardoor de VVB op 27 januari op het vliegtuig stapte voor hun missie.

Het is niet de eerste keer dat De VVB in den verre aan het werk is. Eerder waren ze actief in Guatemala, Tanzania, Nepal en Malawi waar ze meehielpen met diverse bouwprojecten.