Saver 100-100-100: 'Een nieuwe manier van leven'

HOOGERHEIDE - Marieken de Lange (Hoogerheide): ,,We dáchten dat we al heel goed bezig waren met ons afval. Maar we waren natuurlijk wel eens slordig. Nu niet meer. Er staat nu bijvoorbeeld permanent een bakje op het aanrecht voor groenafval en koffieprut.

Openbaring

Het was toch wel een openbaring: de vuilniszak is aan het eind van de week nog vrijwel leeg! De eerste week hadden we maar 1,1 kilo restafval, echt veel minder dan daarvoor. Daarna zijn we nog meer de puntjes op de i gaan zetten. Het vuinisbakje in de badkamer, bijvoorbeeld. Daar gooiden we voorheen ook de lege toiletrolletjes in, die gaan nu bij het papierafval. Onze dochter Veerle doet ook heel actief mee. Ze neemt bijvoorbeeld geen voorverpakte koekjes meer mee naar school.

Minder

Ook met boodschappen zijn we er echt op gaan letten: altijd een boodschappentas mee en minder voorverpakte spullen. We zijn deze maand ook verhuisd en dat zorgt natuurlijk ook voor extra afval. Maar dat blijk je toch ook allemaal weer goed te kunnen scheiden. We hadden bijvoorbeeld wat nieuwe apparaten voor de keuken gekocht.

Nieuwe manier

Het piepschuim is bij het plastic afval gegaan en de dozen plat bij het papier. Het is voor ons echt wel een nieuwe manier van leven geworden. Het was best confronterend om te merken hoeveel er nog doorheen schoot. Daarin zijn we nu streng. Een leeg yoghurtpak kun je ook even schoonspoelen en bij het oud papier doen, in plaats van het zo in de afvalbak te gooien.''