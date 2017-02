Herrie over aanbesteding werk aan parkeergarage De Parade in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Betonrestore uit Gorinchem heeft een zaak tegen de gemeente Bergen op Zoom verloren over het herstel van parkeergarage De Parade. Het bedrijf vond dat het ten onrechte het werk niet mocht uitvoeren, maar de Bredase rechter is van mening dat de gemeente geen fouten heeft gemaakt bij de aanbesteding.

De gemeente heeft vorig jaar een openbare aanbesteding gedaan om vloeren en de constructie van De Parade (gebouwd in 2007) te herstellen. De maximale prijs die de Markiezenstad uittrekt voor het werk is 980.000 euro. Daarbij weegt de prijs voor 40 procent mee in de weging wie het werk krijgt, de kwaliteit voor 60 procent.

Vier partijen hebben meegedongen naar de opdracht, twee eindigden nek aan nek. Dat zijn Betonrestore en Tebecon. Uiteindelijk koos de gemeente voor de laatste partij, omdat die net iets beter uit de bus kwam. Zo is Tebecon goedkoper (890.000 euro ten opzichte van 979.500 euro bij Betonrestore), maar scoort het Gorinchemse bedrijf beter qua veiligheid.

Betonrestore vindt dat het 'geen eerlijke kans is geboden op in aanmerking te komen voor de opdracht, omdat het bedrijf in eerste instantie niet is uitgenodigd om deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure. Verder voert het aan dat er op onderdelen te weinig punten zijn toegekend op het onderdeel kwaliteit van het werk. Ook zou het Tebecon aan 'vereiste technische bekwaamheid ontbreken' om de werkzaamheden uit te voeren. Dat blijkt volgens Betonrestore onder meer uit het feit dat eerder uitgevoerd herstelwerk door Tebecon aan De Parade (in 2014) 'ondeugdelijk' was.

De Bredase rechter concludeert echter dat het betoog van Betonrestore op geen enkele wijze hout snijdt. Hij vindt dat Tebecon 'de kritiek op haar werk in 2014 gemotiveerd heeft weersproken'. Evenmin is gebleken dat de gemeente ten onrechte te weinig punten heeft toegekend op bepaalde onderdelen, zoals Betonrestore stelt.

Gemeentewoordvoerder Erwin Stander laat weten dat de 'definitieve aanbesteding nog niet rond is'. Tot dat moment weigert de gemeente in te gaan op vragen. ,,Binnenkort kunnen we er iets meer over zeggen. En de verwachting is dat het werk in maart begint."

Bij Betonrestore was vrijdag niemand bereid commentaar te geven.