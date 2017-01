article

1.6815828

BERGEN OP ZOOM - Het doel is simpel: zoveel mogelijk geld bij elkaar krijgen voor het goede doel: de strijd tegen kanker. De inzet is tomeloos. Bijna het hele jaar zijn Ingrid Gommers, Jeroen en Lilian Bierbooms, Toine Klaassen en Raymond Jooren met Heroes for Heroes bezig. Een evenement als de Indoor Cycling Marathon van zaterdag 14 januari in Gebouw-T aan het Wilhelminaveld regel je niet in een achternamiddag.

Heroes for Heroes vecht tegen kanker

http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/heroes-for-heroes-vecht-tegen-kanker-1.6815828

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.5611026.1452368249!image/image-5611026.JPG

Bergen op Zoom,dnr

Bergen op Zoom